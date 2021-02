Eintrittstest: Wie der Friseurbesuch abläuft

Besuche bei Friseuren, Fußpflegern und Masseuren müssen gut geplant werden, denn die Kundinnen und Kunden brauchen ab kommender Woche ein negatives Coronavirus-Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist. Sie müssen es zum Beispiel im Friseurgeschäft auf Papier oder digital auf dem Handy vorzeigen. Auch wenn die Friseure froh sind, wieder aufsperren zu können, begeistert sind sie von der neuen Regelung nicht, sagte Innungsmeister Diethard Mausser. „Wir sind mit der Regelung nicht so ganz glücklich, da wir schon wirklich auch im Vorjahr im März alle Auflagen eingehalten haben und jetzt noch einmal etwas draufbekommen, das verstehe ich nicht ganz. Es ist nicht bekannt, dass irgendwelche Cluster bei Friseuren ausbrechen würden.“

ORF

Sieben gratis Teststationen im Land

Im Land sind für solche Eintrittstests sieben Teststationen eingerichtet worden, wo die Burgenländerinnen und Burgenländer gratis einen Antigen-Schnelltest machen können. Auch Ärzte und aktuell elf Apotheken bieten Schnelltests an, dort muss man aber dafür zahlen. Die Tests, die in großen Betrieben stattfinden, werden laut Wirtschaftskammer derzeit noch nicht als Eintrittstests anerkannt. Das soll sich ändern, fordert die Wirtschaftskammer. Aber es gebe dazu noch keine Entscheidung des Gesundheitsministeriums.

Die Gesundheitsbehörden sollen kontrollieren

Das Interesse der Kunden an einem Friseurtermin sei derzeit noch nicht so stark, wie nach dem Ende des ersten Lockdowns im Frühjahr, so Mausser. „Es ist momentan so, dass es ein wenig verhalten ist, wir führen das darauf zurück, das sich jeder ein wenig koordiniert und schaut, wo muss ich zum Testen hin und dann werde ich einen Termin machen.“ Die Gesundheitsbehörden – also im Burgenland die Bezirkshauptmannschaften – sollen kontrollieren, ob Betriebe und Kunden sich an die Eintrittstestbestimmung halten. Bei der Wirtschaftskammer rechnet man mit stichprobenartigen Kontrollen.