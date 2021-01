Impfungen stocken wegen Lieferverzögerung

Im Burgenland läuft die Coronavirus-Schutzimpfung seit Ende Dezember. Aktuell sind 5.492 Menschen geimpft – aber nur 96 von ihnen erhielten auch bereits die zweite Impfdosis. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) versicherte am Donnerstag im Landtag abermals, dass bereits geimpfte Personen im Burgenland trotz Lieferschwierigkeiten auch die zweite Dosis der Impfung erhalten: „Für das Burgenland kann ich felsenfest sagen, wir haben das mitberechnet.“

Auch weitere Neuimpfungen möglich

Zusätzlich können auch weitere Neuimpfungen vorgenommen werden, hieß es Donnerstagnachmittag aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Inwiefern der Impfplan angepasst werden muss, sei von der angekündigten Änderung der Priorisierung durch das nationale Impfgremium abhängig und davon, in welchem Umfang der Impfstoff von AstraZeneca – Stichwort Altersbeschränkung – zugelassen wird. Diese Information erhofft man sich am Freitag vom Bund.

Impfung in Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen

In der Impfphase 1 im Burgenland geht es vor allem darum, die Bewohnerinnen und Bewohner und das Personal in Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Die freiwilligen Impfungen in diesen Einrichtungen sind seit Donnerstag abgeschlossen. In Altenwohnheimen ließen sich durchschnittlich 70 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner impfen lassen. Beim Personal in den Altenwohn- und Pflegeheimen ist dieser Prozentsatz mit 55 Prozent niedriger.

In den burgenländischen Spitälern haben sich 53 Prozent des Personals impfen lassen. Außerdem wurden rund 1.000 niedergelassen Ärzte und Ärztinnen, Ordinationshilfen, Hebammen und Mitarbeiter von Rettungsdiensten im Burgenland seit dem Anlaufen der Impfkampagne geimpft.

Interesse an Schutzimpfung steigt

Das Interesse an der Coronavirus-Schutzimpfung stieg in den vergangenen Wochen: Rund 72.000 Menschen – das sind rund 29 Prozent der 250.000 Impfberechtigten – ließen sich bisher im Burgenland für eine CoV-Schutzimpfung vormerken. Doch wann es so weit ist, dass sich auch die breite Masse impfen lassen kann, ist derzeit noch offen.

Nächste Woche soll das Burgenland laut Angaben des Bundes rund 2.340 Impfdosen von Pfizer/Biontech bekommen. Diese werden für die zweite Teilimpfung eingesetzt. Es sollen auch 1.200 Impfdosen vom zweiten bereits zugelassenen Impfstoff von Moderna ins Burgenland geliefert werden.