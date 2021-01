73 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

10.328 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg auf 465, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 11.007. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 46 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind fünf in intensivmedizinischer Behandlung. 1.020 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

65.503 Vormerkungen für Impfung

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) haben bisher 5.955 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 genutzt. Zwölf davon erhielten ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 5.278 Personen. 65.503 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem unter burgenland.at/coronavirus für eine Covid-19-Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.

Gesundheitshotline 1450

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.