Liszt Festival Raiding plant 22 Konzerte

Die beiden Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz sind zuversichtlich, dass 2021 trotz Coronavirus-Pandemie durchführbar ist. Sie haben daher ein umfangreiches Programm mit insgesamt 22 Konzerten für die drei Zyklen zusammengestellt. Gestartet wird am 20. März mit einer Frühlingsgala, so Intendant Eduard Kutrowatz.

Jubiläen prägen Konzerte

Inhaltlich sind die Konzerte 2021 geprägt von den beiden Jubiläen „100 Jahre Burgenland“ und „210. Geburtstag von Franz Liszt“. Der zweite Konzertzyklus beginnt am 10. Juni – in diesem Block gibt es zwölf Konzerte. Die Konzertreihen im Juni und im Oktober werden Musik für Blechbläser, in Kombination mit zwei Klavieren umfassen, sowie einen einen Liederabend mit Chen Reiss oder ein Konzert mit dem Janoschka Ensemble. Zu Liszts 210. Geburtstag am 22. Oktober steht ein Liederabend mit Sängerin Elisabeth Kulman und Eduard Kutrowatz auf dem Programm. Beendet wird der Oktoberzyklus und somit auch das Liszt Festival 2021 mit dem Orchester Wiener Akademie unter Martin Haselböck.