Politik

Doskozil will nach OP bald zurück ins Büro

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will nach seiner Operation Anfang Jänner möglichst bald wieder in sein Büro zurückkehren. Er habe sich „sehr gut von der Operation erholt“, betonte Doskozil am Dienstag in einem Facebook-Posting. Der Landeshauptmann zog darin auch Bilanz über das erste Jahr der SPÖ-Alleinregierung.