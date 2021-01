Chronik

Schausteller Fery Keinrath gestorben

Schausteller Fery Keinrath aus Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) ist am Wochenende im Alter von 74 Jahren verstorben. Mehr als 50 Jahre prägte er die Branche. Keinrath wird am Mittwoch in der Familiengruft in Deutschkreutz beigesetzt.