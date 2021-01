Autofahrer bei Wildunfall verletzt

Der Fahrzeuglenker war am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Früh mit seinem Fahrzeug samt Anhänger auf der Freilandstraße zwischen Lackenbach und Weppersdorf unterwegs, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte. Der 39-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal gegen das Tier. Das Hochwild wurde dabei über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und in weiterer Folge über das Dach des Fahrzeuges in den Straßengraben geschleudert. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.

39-Jähriger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Der Autofahrer konnte seinen Pkw nach rund 70 Metern zum vollständigen Stillstand bringen. Er wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste laut Landespolizeidirektion Burgenland ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht werden. Das beschädigte Fahrzeug des 39-Jährigen musste von der Freiwilligen Feuerwehr Weppersdorf abgeschleppt werden – elf Feuerwehrleute waren im Einsatz.