Ein Todesfall und 33 Neuinfektionen

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 53 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich acht in intensivmedizinischer Behandlung. 10.009 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 560, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.772. Derzeit befinden sich 1.099 Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne.

Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 2.088 neu registrierte Coronavirus-Fälle (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) innerhalb der letzten 24 Stunden vermeldet, darunter auch zahlreiche Nachmeldungen aus Salzburg – mehr dazu in Ministerien melden 2.088 Neuinfektionen.

Gesundheitshotline 1450

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.