Fanfare von Hans Hausl zum Jubiläum

Zum ersten Mal zu hören war die neu komponierte Burgenland-Fanfare beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Pausenfilm. Komponist Hansl Hausl unterrichtet am Joseph Haydn Konservatorium Jazz- und Popularmusik. „Wir haben bei den Wiener Philharmonikern auch burgenländische Musikerinnen und Musiker. Einer davon ist Paul Halwax, er spielt die Tuba. Er hat mich angesprochen, ob ich für das Bläserensemble der Wiener Philharmoniker und für diesen speziellen Pausenfilm eine Art Fanfare schreiben könnte“, erzählte Hausl.

ORF

Von sehr pompös bis sehr fein

„Das Burgenland ist ein wunderschönes Bundesland. Es hat ein bisschen was Altes, was Neues – dann wollten wir auch etwas ganz Modernes. Jetzt haben wir uns gedacht, wir haben ein Bläserensemble, da kann man alles darstellen, von sehr pompös bis sehr fein. Und ich finde gerade das ist dem Herrn Hausl geglückt“, so Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker.

ORF

Hausl: Habe dem Text Noten gegeben

Hausl ist ein Grenzgänger der Musikstile: Er mischt in seinen Kompositionen Klassik, Jazz- und Popularmusik, und das tat er auch bei der Burgenland Fanfare. „Ich hatte zuerst nur den Text. Da heißt es so schön ‚100 Jahre Burgenland‘. Und diesen Text habe ich mit ein paar Noten vertont. Und mit diesem Motiv, manchmal auch ein bisschen zugestutzt, habe ich versucht, dieses Kompositionsstückchen fertig zu machen. Und am Schluss habe ich noch ein paar Puzzleteile aus der burgenländischen Landeshymne herausgenommen und die dann miteinander verbunden“, erklärte Hausl.

So klingt das Thema der Fanfare

Für ihn sei es eine Ehre, dass er ein Musikstück für die Wiener Philharmoniker komponieren durfte, so Hausl. Die Fanfare soll im Jubiläumsjahr noch öfter erklingen und vielleicht sogar nicht nur im Burgenland. „Die Tiroler haben sich gemeldet, sie wollen gerne dieses Stück spielen. Also man sieht, das ist uns wunderbar geglückt“, so Froschauer. Geplant ist, dass die Burgenland Fanfare auf alle Fälle im Sommer bei einem Blasmusikkonzert auf der Seebühne Mörbisch gespielt werden soll.