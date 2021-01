Coronavirus

Noch Impfskepsis bei Personal in Heimen

Die Impfbereitschaft beim Personal in burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheimen hält sich in Grenzen. In den Heimen von Senecura und der Diakonie wollen sich bisher nur rund 60 Prozent des Personals impfen lassen, in einem anderen Heim im Südburgenland sind es nur 34 Prozent.