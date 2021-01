Protest gegen CoV-Maßnahmen in Oberwart

Es habe keine Zwischenfälle bei der Demonstration gegeben, so die Polizei. Die Veranstalter hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder darauf hingewiesen, voneinander Abstand zu halten.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

An diesem Wochenende gab es auch in Wien Protestaktionen gegen die Coronavirus-Maßnahmen der Bundesregierung. Anders als in Oberwart kam es dabei aber zu 20 Festnahmen und mehr als 300 Anzeigen. Auch zahlreiche Rechtsextreme – darunter laut Polizei auch der mehrfach verurteilte Neonazi Gottfried Küssel – waren unter den Teilnehmern – mehr dazu in Wien.