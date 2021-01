Salamon und Geißler treten nicht mehr an

Salamon (SPÖ) ist seit 1999 Bürgermeisterin in Mattersburg, Geißler (ÖVP) seit 2007 Bürgermeister in Oberpullendorf. Beide legten sich schon fest. Sie werden 2022 nicht mehr zur Wahl stehen. Für beide sind es nun die letzten Monate auf dem Bürgermeistersessel. „Nach 22 Jahren Bürgermeisterin freue ich mich schon, wenn ich dann einmal ohne Terminkalender leben kann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie habe“, sagte Salamon dazu. „So wie das Leben halt spielt, ist es auch für einen Bürgermeister abwechslungsreich, sehr fordernd und nach dieser langen Zeit, denke ich, sollen neue Kräfte ans Werk gehen“, sagte Geißler über die Beweggründe für seine Entscheidung.

Salamon: Bankenpleite kein Rückzugsgrund

Die Pleite der Commerzialbank Mattersburg sei nicht der Grund für ihren Rückzug aus der Politik, betonte Salamon. Sie gehe ja nicht jetzt, sondern nehme das in Anspruch, was laut Gemeindeordnung möglich sei: „Dass man fast ein Jahr lang einen Nachfolger oder Nachfolgerin im Gemeinderat bestimmen kann, der dann das Amt der Bürgermeisterin ausführen kann.“

Gemeindestube & Landtag Geißler und Salamon sind zurzeit die am längsten amtierenden Stadtchefs aller Bezirksvororte. Die politische Laufbahn von Salamon und Geißler kreuzte sich im Jahr 2010 als beide in den Landtag gewählt wurden. Geißler blieb eine Periode, Salamon zwei. 2018 wurde sie Klubobfrau der SPÖ.

Nachfolger gehen als Ortschefs in Wahl

Geregelt ist das in Paragraf 1 der burgenländischen Gemeindewahlordnung. Tritt der amtierende Bürgermeister innerhalb eines Jahres vor dem frühestmöglichen Wahltag ab, so ist sein Nachfolger direkt aus dem Gemeinderat zu wählen. Stichtag ist der 4. September 2021. Der oder die Neue gehen dann schon als Bürgermeister oder Bürgermeisterin in die Wahl im Herbst 2022.

Diese Möglichkeit wird auch in Oberpullendorf genutzt. „Die genaue Festlegung wer und wann, das erfolgt heuer im Frühjahr“, sagte Geißler. Es komme nicht nur darauf an, wen er im Auge habe, in einer demokratischen Partei hätten viele mitzureden. Aber es gebe einige Kandidaten, denen er es zutraue, dass sie es gut machen könnten. Die Entscheidungen über die Nachfolge von Salamon und Geißler sollen in den nächsten Monaten fallen.