Schriftsteller und Regisseur Peter Wagner zählt zu den kreativsten Köpfen im Burgenland. Der dritte Lockdown hat seine Ideen wieder sprudeln lassen. Entstanden ist „Schatten der Leere. Das Eros Kadaver Distanz Konzert“. Hauptdarsteller ist die Leere, im konkreten Fall die Leere des tatsächlich vollkommen leergeräumten Veranstaltungs- und Theatersaals im Offenen Haus Oberwart.

„Schatten der Leere“ – Distanzkonzert im OHO

Song „Lockdown“ in schlafloser Nacht geschrieben

Das leere OHO wird mit Fantasie und Poesie gefüllt, Live-Musik und dazu eine multimedialen Show mit Projektionen an der Wand. Den Song „Lockdown“ schrieb Peter Wagner in der schlaflosen Nacht nach der Verkündigung des dritten Lockdowns. Umgesetzt wird das Konzert mit Sängerin Eveline Rabold, Musiker Rainer Paul sowie den Gastmusikern Martin Kogler und Jakob Braun. Der „Schatten der Leere“-Livestream aus dem OHO startet am 17. Jänner ab 18.00 Uhr.