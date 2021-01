In Summe verstarben bis jetzt 192 Menschen mit oder wegen einer Coronavirus-Infektion im Burgenland. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 49 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung.

9.677 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 556, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.425. 933 sind in Quarantäne.