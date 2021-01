Heimweltcup: Dujmovits verzichtet auf Start

Für Dujmovits wäre es das zweite Rennen seit ihrem Comeback gewesen. Der Grund für ihre Entscheidung sei sehr simpel, erklärte Julia Dujmovits im Gespräch mit dem ORF Burgenland: „Ich möchte eine Folgeverletzung vermeiden, und das Risiko im Slalom ist einfach weitaus höher als im Riesentorlauf, vor allem wenn es so steil weggeht, wie hier in Bad Gastein. Es kommt auch dazu, dass ich mich beim Riesentorlauf schon sehr sicher gefühlt habe und den Schwerpunkt da sicher auf den Riesentorlauf gelegt habe – auch vor der Verletzung.“

Das Training in Gastein war für Dujmovits der erste Slalomtag seit zwei Monaten: „Daher fehlt mir die Selbstverständlichkeit und die Sicherheit in dieses Renne zu gehen.“ Mehr dazu in sport.ORF.at. Die Südburgenländerin möchte Ende Jänner bei den Rennen in Moskau wieder an den Start gehen.