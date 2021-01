Trotz CoV: Viele Trauungen im Standesamt

Wer sich derzeit standesamtlich trauen lässt, muss dies im kleinsten Rahmen ohne große Zeremonie tun. Dazu kommen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, im Festsaal im Eisenstädter Rathaus etwa steht zwischen Brautpaar und Beamten eine Schutzwand. Die Nachfrage nach Terminen für Hochzeiten und eingetragene Partnerschaften ist trotzdem groß. „Wir sind gut gebucht. Die Paare lassen sich auf die Einschränkungen ein“, sagt Ingrid Schwarz, Standesbeamtin im Rathaus Eisenstadt.

Österreichweite Vernetzung

2019 gab es im Burgenland 192 Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, im Jahr 2020 waren es 201 Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften. Für das Standesamtsteam sind es ungewöhnliche Zeiten – trotzdem werden alle Anfragen so schnell und so sicher wie möglich erledigt. Wichtig ist die gute Vernetzung der Standesbeamtinnen und Beamten österreichweit. Da Ingrid Schwarz Vizepräsidentin des Verbandes ist, steht sie im engen Kontakt mit der Kollegenschaft im ganzen Land.

ORF

„Der Fachverband arbeitet österreichweit, dadurch sind wir sehr gut vernetzt und haben dadurch die Möglichkeit, die Mitglieder in ganz Österreich immer am Laufenden zu halten. Es gibt immer Empfehlungen an alle Mitglieder, worauf man achten muss, und was muss man einhalten muss, damit eine Eheschließung oder eingetragene Partnerschaft wirklich stattfinden kann“, so Schwarz. Wann wieder Trauungen ohne Schutzmaßnahmen möglich sind, ist derzeit noch ungewiss. Bis dahin müssen Brautpaare und Standesbeamte viele Einschränkungen in Kauf nehmen.