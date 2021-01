Neue Volksschulen in Güssing und Oberwart

Die Güssinger Volksschule ist schon in die Jahre gekommen. Die Fenster sind teilweise undicht, die Klassenzimmer befinden sich in unterschiedlichen Etagen, im gesamten Gebäude gibt es ein Wirrwarr an Stiegenhäusern. „Die derzeitige Volksschule stammt aus dem Jahr 1950 und ist ins Alter gekommen. Aufgrund der Durchsicht von Statikern sind wir draufgekommen, dass sich eine Sanierung nicht auszahlt. Wir wollen jetzt einen Neubau machen“, erklärt Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ).

Die Stadtgemeinde hat in den vergangenen Monaten einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. „Wir haben eine europaweite Ausschreibung gehabt, es haben sich 17 Bewerber gemeldet. Die Jury wird jetzt tagen und aus den 17 Bewerbungen acht Bewerbungen hervorholen. Diese acht Bewerber haben dann die Aufgabe eine Vorplanung zu machen. Dann wird die Jury entscheiden, welches Projekt genommen wird“, so Knor.

„Schulcampus, wie man ihn sich vorstellt“

Eines ist bereits fix: Die neue Volksschule wird neben der Mittelschule errichtet. Damit wird der Schulcampus Güssing komplettiert. „Weil in dem neuen Gebäude nicht nur die Volksschule sein wird, sondern auch die Allgemeine Sonderschule und die Musikschule. Rundherum haben wir dann noch die Mittelschule, das Gymnasium und die Ecole. Wir haben dann einen Schulcampus, wie man ihn sich vorstellt“, so Knor. Der Baustart ist für 2022 vorgesehen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro.

Auch in Oberwart steht der Neubau der Volksschule an. Die 17-klassige Schule platzt aus allen Nähten, ein Ausbau ist aus Platzgründen nicht möglich. „Die Schule ist mittlerweile 60 Jahre alt, und es ist schwer, den pädagogischen Anforderungen der heutigen Zeit in einer alten Schule gerecht zu werden, etwa beim Speisesaal oder Nachmittagsbetreuung. Daher haben wir uns im Stadt- und Gemeinderat dazu entschieden, die Schule neu zu bauen“, so Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP).

Kurze Wege in Oberwart

Der Beschluss dazu ist im Gemeinderat einstimmig gefällt worden. Errichtet wird die neue Oberwarter Volksschule in jenem Bereich, wo sich derzeit noch die Halle der Eisschützen und eine Tennisanlage befinden – also in der Nähe der EMS. „Wir haben die Absicht einen Bildungscampus zu errichten, wo alle Schulen der Stadt Oberwart zusammenliegen. Da haben die Eltern den Vorteil, mit den Kindern nicht weite Wege zu gehen, sondern alles auf einem Standort zu haben“, so Rosner.

Auch in Oberwart gibt es einen Architektenwettbewerb. Der Baustart ist nächstes Jahr geplant. Die Kosten für die 20-klassige Volksschule werden auf mindestens 15 Millionen Euro geschätzt.