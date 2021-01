BirdLife: Jetzt Wintervögel zählen

Vögel vom Fenster aus im Garten zählen oder auch im Freien in der Umgebung – die Organisation BirdLife will wieder wissen, wie viele Wintervögel gesehen werden, so Susanne Schreiner von BirdLife: „Das ist eine österreichweite Mitmachaktion bei der es darum geht, dass jeder Naturinteressierte für eine frei gewählte Stunde lang die Vogelwelt in seiner Umgebung beobachtet.“ Bis Sonntag kann man mitmachen, auch als willkommene Abwechslung im Lockdown.

BirdLife/H.M. Berg

2020: Zehn Prozent weniger Wintervögel im Burgenland

BirdLife hat für die Aktion eine Telefon-Hotline (01/522-22-28) eingerichtet, und auf der Homepage der Organisation kann ein Folder (birdlife.at) heruntergeladen werden. „Da kann man dann eintragen, welche Vogelarten man in welcher Anzahl gesehen hat. Diese Daten werden dann ausgewertet“, so Scheiner. Bis Ende Jänner soll dann das Ergebnis der heurigen Zählung feststehen. Im Vorjahr registrierte BirdLife bei der Zählung im Burgenland ein Minus von zehn Prozent bei den Wintervögeln. Am häufigsten wurden Kohlmeisen und Haus- und Feldsperlinge gesehen.