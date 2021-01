Sport

Dujmovits steigt ins Renngeschehen ein

Julia Dujmovits steigt mit dem Parallelriesentorlauf im Schweizer Scuol am Samstag nach ihrer in der Vorbereitung erlittenen Verletzung in das Weltcup-Geschehen ein. Die diese Saison ins Renngeschehen zurückgekehrte Olympiasiegerin laborierte bei den Bewerben in Italien im Dezember an einer Ellbogenluxation.