Mehr Müll nach den Feiertagen

Selber kochen, Zeit zum Entrümpeln und Geschenke online bestellen – das sorgt für überfüllte Mülltonnen. Konkrete Zahlen gibt es zwar noch nicht, dafür aber einen deutlich ablesbaren Trend, sagte Markus Szelinger, Geschäftsführer vom Umweltdienst Burgenland: „Zu Weihnachten und Silvester, wenn die Leute verstärkt feiern, und heuer verstärkt zu Hause gefeiert haben, da merkt man natürlich, dass das Müllaufkommen zu Hause stärker ist, vor allem im Bereich von Glas, aber natürlich auch bei den Verpackungen, wenn Geschenke ausgepackt werden. Vermehrt ist heuer festzustellen, dass wieder sehr viele Nahrungsmittel im Restmüll drinnen sind.“

Mehr entsorgte Elektrogeräte

Neben einem großen Plus bei Altpapier und Restmüll gibt es auch bei alten Elektrogeräten einen starken Zuwachs. Im Abfall-Logistikcenter Oberwart wurde bereits im September des Vorjahres die gesammelte Jahresmenge an alten Elektrogeräten von durchschnittlichen Jahren erreicht.

„Die Leute haben während des Lockdowns verstärkt entrümpelt. Wir merken das bei den Elektrogeräten, beim Sperrmüll, und wir merken es natürlich auch beim Konsum zu Hause, dass er grundsätzlich steigt und deshalb natürlich auch die Müllmengen steigen“, so Szelinger.

Kartons richtig entsorgen

Um den Müllmännern die Arbeit zu erleichtern, bittet der Müllverband, besonders an feuchten Tagen keine gefüllten Kartons neben die Papiertonne zur Abholung bereitzustellen. Die Kartons sollten zerlegt und in der Papiertonne untergebracht werden. Kartons können außerdem meist auch in den Altstoffsammelzentren der Gemeinden oder direkt beim Umweltdienst abgegeben werden.