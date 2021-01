Feuerwehren sammeln für Erdbebenopfer

Gebraucht werden etwa Hygieneartikel wie Shampoo, Einwegrasierer oder Windeln. Auch elektrische Heizstrahler werden benötigt, so Günter Prünner, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter des Bezirks Eisenstadt-Umgebung und einer der Organisatoren. Spenden können bei den Feuerwehren abgegeben werden. Bis jetzt wurden in insgesamt sieben Feuerwehrhäusern Sammelstellen eingerichtet – und zwar in Oslip, Siegendorf, Rust, Zillingtal, Mörbisch, Trausdorf und Wulkaprodersdorf.

Feuerwehren, Firmen und Privatpersonen helfen

„Entstanden ist das Ganze in Oslip, das war eigentlich eine Initiative der Gemeinde Oslip. Nachdem die Osliper Feuerwehr den Aufruf veröffentlicht hat, haben sich weitere sechs Feuerwehren dazu entschlossen mitzumachen“, so Prünner. Aber auch Firmen stellen Busse zur Verfügung und auch Privatpersonen haben ihre Hilfe angeboten.

Hilfskonvoi bricht am Samstag auf

Die Hilfsgüter werden dorthin geliefert, wo sie am meisten benötigt werden, so Prünner. „Wir werden ab der Grenze auch von der kroatischen Polizei begleitet und zu den Orten hingeführt. Wir geben die Sachspenden dann vermutlich bei einer Sammelstelle des Roten Kreuzes ab“, so Prünner. Für den Transport haben sich insgesamt 15 Feuerwehren zur Verfügung gestellt – sie starten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 2.00 Uhr bricht der Hilfskonvoi von Siegendorf in Richtung Kroatien auf.

Die Öffnungszeiten der jeweiligen Sammelstellen:

Oslip: 7.1. und 8.1. von 17.00 bis 19.00 Uhr, 9.1. von 13.00 bis 15.00 Uhr

Siegendorf: 6.1. bis 8.1. von 16.00 bis 19.00 Uhr

Rust: 5.1. von 17.00 bis 19.00 Uhr, 6.1. von 9.00 bis 11.00 und von 17.00 bis 19.00 Uhr, 7.1. von 17.00 bis 19.00 Uhr

Zillingtal: 5.1. bis 7.1. von 17.00 bis 19.00 Uhr

Mörbisch: 4.1. bis 7.1. von 17.00 bis 19.00 Uhr

Trausdorf: 7.1. und 8.1. von 17.00 bis 19.00 Uhr, 9.1. von 13.00 bis 15.00 Uhr