Doskozil: Wieder Operation notwendig

Erst vor einigen Tagen gab der Landeshauptmann bekannt, dass er sich ab Montag im Universitätsklinikum Leipzig einer Nachuntersuchung im Zusammenhang mit seiner im März dort durchgeführten Stimmband-Operation unterziehen wird – mehr dazu in Nachuntersuchung: Doskozil im Spital. Diese Nachuntersuchungen ergaben, dass die altbekannte Kehlkopferkrankung dem Landeshauptmann wieder zu schaffen macht und er sich ein viertes Mal einem operativen Eingriff unterziehen muss.

Facebook-Posting: „Kein Kehlkopfkrebs“

„Es handelt sich um eine spezielle und seltene Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts, die zum Glück nichts zu tun hat mit dem häufiger auftretenden Kehlkopfkrebs“, schrieb Doskozil am Montag am späten Nachmittag in einem sehr persönlichen Posting auf Facebook. Die Ärzte seien zuversichtlich, eine Regenerationszeit von einigen Wochen werde aber erforderlich sein, so Doskozil. Astrid Eisenkopf vertritt ihn in seiner Funktion als Landeshauptmann, in Fachbereichen wird er von den zuständigen Regierungsmitgliedern vertreten.

„In alter Stärke zurückkommen“

In seiner Stellungnahme betonte der Landeshauptmann auch, dass er trotz dieser Beeinträchtigung aber nicht aufgeben werde und alles daran setzen werde so schnell es ihm möglich ist in alter Stärke zurückzukommen. „Ich bin nicht der einzige Mensch, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat – und ich bin auch nicht der einzige Mensch, der mit Willenskraft und ärztlicher Unterstützung den Weg zurück schaffen wird“, so Doskozil.

Erste Operation 2018

Seit 2018 kämpft der Landeshauptmann mit Stimmband- und Kehlkopf-Problemen. Die erste Operation wurde im Juli 2018 durchgeführt. Da sich die Stimme verschlechterte, stand im Oktober 2019 eine zweite Operation an. Doskozil wurde im hinteren Kehlkopfbereich operiert, weil sich eine Beeinträchtigung abzeichnete, hieß es damals. Aber auch dieser Eingriff brachte keine vollständige Besserung, weshalb sich der Landeshauptmann wenige Wochen nach der Landtagswahl im März 2020 im Universitätsklinikum Leipzig erneut operieren ließ. Es war seine die dritte Operation.