Wenige Einsätze in der Silvesternacht

Für die 180 Beamtinnen und Beamten der Polizei war die Silvesternacht wie erwartet ruhig. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen hielten sich in Grenzen, bestätigte auch Burgenlands Polizeisprecher Helmut Marban. Es habe etwa 30 Anzeigen nach dem Covid-Maßnahmengesetz gegeben.

Silvesterpartys aufgelöst

Vereinzelt mussten Silvesterpartys aufgelöst werden, wie etwa in Oberwart, wo es zu mehreren Anzeigen kam. Elf Menschen aus verschiedenen Haushalten wollten dort unerlaubterweise den Rutsch ins neue Jahr feiern.

Einsätze wegen Raketen im Ortsgebiet

Nicht alle Burgenländerinnen und Burgenländer hielten sich an das Verbot, im Ortsgebiet Raketen abzuschießen. Insgesamt gab es burgenlandweit neun Anzeigen nach dem Pyrotechnik-Gesetz – vier mehr als im Vorjahr. „Eisenstadt war eines der Zentren, aber auch in Oberwart hat es einen Einsatz gegeben“, so Marban.

Es gab weniger Alkoholdelikte als in den Silvesternächten zuvor, was mit dem geringeren Verkehrsaufkommen zusammenhänge, so der Polizeisprecher.

Mit Auto in Bachbett

Donnerstagabend waren die Feuerwehren aus Wiesfleck und Pinkafeld im Einsatz. Auf einem Güterweg zwischen Wiesfleck und Oberschützen kam am Silvesterabend ein Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und bliebt in einem Bachbett auf dem Dach liegen. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht.

Fotostrecke mit 6 Bildern Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld Stadtfeuerwehr Pinkafeld

Feuerwerksverletzung und Brand

In Gols (Bezirk Neusiedl am See) wurde ein Mann von einem Feuerwerkskörper getroffen und ebenfalls leicht verletzt.

In Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand gerufen. Der Hausbesitzer hatte den Brand aber schon unter Kontrolle gebracht.

In Oberwart geriet kurz vor Mitternacht ein Zeitungsständer in Brand – vermutlich aufgrund eines Feuerwerks, teilte die Landessicherzeitszentrale (LSZ) am Freitag gegenüber der APA mit.