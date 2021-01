Neujahrsbaby: Luca kam um 4.30 Uhr zur Welt

Der Bub wurde im Eisenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder spontan geboren, teilte die Assistenzärztin der APA am Freitag in der Früh mit. Luca war bei der Geburt 3.522 Gramm schwer und 51 cm groß. Er ist das zweite Kind einer Familie aus dem Bezirk Mattersburg.

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

KRAGES-Neujahresbaby im Spital Oberpullendorf

Das KRAGES-Neujahresbaby heißt Matilda, ihre Eltern stammen aus Kirchschlag in der Buckligen Welt. Matilda ist um 6.33 Uhr in der Geburtenstation im Spital in Oberpullendorf zur Welt gekommen, mit einem Gewicht von 3.620 Gramm und 49 cm groß.

KRAGES

Österreich: „Punktlandungen“ in Tirol und Steiermark

Den Titel des Neujahrsbabys müssen sich dieses Jahr womöglich zwei Neugeborene teilen. Sowohl in der Steiermark als auch in Tirol kam jeweils ein Baby um exakt 0.00 Uhr auf die Welt.

Das steirische Neujahrsbaby war, so ein Sprecher der Spitalsgesellschaft KAGes „eine Punktlandung“ – der Bub wurde um 0.00 und 0 Sekunden geboren. Das Kind ist das zweite seiner Mutter – mehr dazu in steiermark.ORF.at

Auch in Tirol wurde um 0.00 Uhr ein Bub geboren: Dimo kam im Landeskrankenhaus Hall zur Welt. Der Bub ist 51 cm groß und 3.580 Gramm schwer, teilte der Pressesprecher der Tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, in der Nacht mit – mehr dazu in tirol.ORF.at.

Oberösterreich: 50 Sekunden nach Mitternacht

Nur kurze Zeit später wurde in Oberösterreich Selina geboren. Das Mädchen kam 50 Sekunden nach Mitternacht in Linz im Keplerklinikum auf die Welt – mehr dazu in ooe.ORF.at.