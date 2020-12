Basketball: Oberwart überraschte Gmunden

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zeigten die Oberwarter gegen Gmunden, dass auch sie gegen Spitzenteams in der Superliga bestehen können, obwohl sie auf drei verletzte und einen gesperrten Spieler verzichten mussten.

Nach einer schwierigen Anfangsphase hatten die Gunners das Spiel immer unter Kontrolle, Mitte des letzten Viertels hatten die Oberwarter sogar 30 Punkte Vorsprung. Am Ende siegten die Gunners 87:65. Kapitän Sebastian Käferle war nach der Partie mit Ergebnis und Leistung zufrieden.

Renato Poljak schafft Double-Double

Mann des Abends aus Sicht der Oberwart Gunners war Nationalteam Spieler Renato Poljak. Er erzielte mit 19 Punkten und 12 Rebounds ein sogenanntes Double-Double, also zweistellige Werte in zwei Kategorien der Spielstatistik. Oberwart bleibt trotz des Sieges nur Achter in der Tabelle. Die Liga verläuft aber extrem spannend, auf den Zweiten der Tabelle haben die Oberwarter nur vier Punkte Rückstand. Souverän an der Spitze liegt Klosterneuburg nach dem Auswärtssieg am Dienstag bei Traiskirchen – mehr dazu in SPORT.