Känguru in Oberwart entlaufen

Sonntagmorgen bemerkte die Besitzerin Cornalia Wallern, dass Springs aus dem Gehege in ihrem Garten entwischt ist und begann sofort nach mit der Suche. Wie es das Känguru geschafft hat, aus dem Gehege zu entwischen, weiß Wallner nicht. Er dürfte durch den Zaun entkommen sein. Das Känguru wurde schon mehrmals im Bezirk Oberwart gesichtet, zuletzt in Pinkafeld.

Nicht selbst versuchen, das Tier zu fangen

Springs ist sehr scheu, weshalb keine Versuche unternommen werden sollten, das Tier einzufangen. „Wenn das Känguru gesichtet wird, am besten gleich uns Bescheid geben, wir setzen uns sofort ins Auto und kommen, denn an uns ist Springs gewöhnt“, so Wallner im Gespräch mit dem ORF Burgenland. Springs ist eines von zwei Kängurumännchen, die Familie Wallner als Haustiere hält. Cornelia Wallner hofft, dass Springs schnell wieder gefunden wird.