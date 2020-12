Basketball-Cup: Gunners gegen Swans

Wenn am 23. Jänner das Cupfinale ausgetragen wird, dann sind die Oberwart Gunners dabei. Der Tabellen-Achte der Basketball Superliga steht bereits zum siebenten Mal in einem Endspiel um den Cup. Finalgegner sind die Swans aus Gmunden – das steht seit Dienstag fest. Nachdem die Oberwarter bereits am vorigen Mittwoch das Finalticket durch einen Sieg in Sankt Pölten lösen konnten, schafften das am Dienstag die Oberösterreicher mit einem 79:64-Erfolg gegen den BC Vienna.

Für Oberwart-Kapitän Sebastian Käferle war der Ausgang des Semifinales mit keinem Wunschgegner verbunden. „Ich glaube, es ist egal, wer unser Gegner geworden wäre – jetzt sind es die Gmunden Swans und ich freue mich einfach, dass wir im Finale sind. Wir haben jetzt noch sieben Spiele in der Liga, bevor das Finale losgeht. Wir werden uns gut darauf vorbereiten und versuchen als Mannschaft immer einen Schritt nach vorne zu machen – um dann bereit zu sein, um im Finale gegen Gmunden voll angreifen zu können“, so Käferle.

Finale am 23. Jänner

Bevor es um den ersten Titel in der laufenden Saison geht, gibt es noch den Alltag Meisterschaft mit sieben Spielen – bereits am Samstag, das ist der Stefanitag, gilt es den schwierigen Gang zum Tabellennachbarn, zum Siebenten Wels, anzutreten. „Wels spielt mit viel Intensität und Aggressivität. Wir müssen da einfach cool bleiben und dürfen nicht darauf reagieren, wenn sie mehr Druck machen. Wir müssen ruhig und solide unsere Partie abliefern und über 40 Minuten konzentrieren, die Dinge machen, in denen wir gut sind – dann wird am Ende ein Sieg rausschauen“, sagte Käferle.

Bis zum Finale sind also noch sieben Spiele offen, darunter auch eines gegen den Finalgegner – sozusagen als Test. Das Finale findet am 23. Jänner auf neutralem Platz statt. Die beiden Mannschaften stehen sich zum zweiten Mal in einem Cup-Endspiel gegenüber, 2004 hieß der Sieger Gmunden.