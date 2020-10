Chronik

Pkw gegen geparktes Auto – Frau verletzt

Eine 75-jährige Lenkerin ist am Donnerstag in Stegersbach (Bezirk Güssing) mit ihrem Pkw in einen zur Hälfte am Gehsteig abgestellten Wagen gekracht. Dabei überschlug sich das Auto der Frau und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw.