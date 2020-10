Gute Buchungslage in Thermenhotels

Im Hotel Larimar in Stegersbach sprach man beim ORF-Burgenland-Rundruf durch mehrere Thermenhotels von einer „sehr guten Buchungslage“. Laut Geschäftsführer Johann Haberl befindet man sich trotz Krise heuer auf dem Niveau des Vorjahres. Sehr viele Gäste, die heuer gebucht haben, hätten ohne Coronavirus einen Auslandsurlaub gebucht, so Haberl.

Bad Tatzmannsdorf: Bessere September-Zahlen als 2019

Sehr zufrieden zeigte sich etwas weiter nördlich in Bad Tatzmannsdorf Peter Prisching, Geschäftsführer der AVITA-Therme. Die Buchungen für den Oktober liegen auch in seinem Resort auf dem Vorjahresniveau. Im September seien die Zahlen heuer trotz Krise zu seiner Überraschung sogar besser als im Vorjahr gewesen, sagte Prisching, der auf ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept verwies.

Lutzmannsburg: Sorge um Wintermonate

Auch in der Sonnentherme Lutzmannsburg und dem Hotel Sonnenpark war die Rede von einer sehr guten Auslastung für die Zeit der Herbstferien – wenn auch unter dem Vorjahresniveau. Düsterer sei allerdings die Aussicht auf die Monate November, Dezember und Jänner, sagte Geschäftsführer Werner Cerutti. Hier gebe es starke Einbrüche von bis zu minus 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Frauenkirchen: „Durchaus zufrieden“

In der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen ist man mit der aktuellen Auslastung „durchaus zufrieden“ – die Buchungen für die Herbstferien seien den Umständen entsprechend gut. Auch in Frauenkirchen verwies man auf ein entsprechendes Hygienekonzept, das den Gästen eine geschützte Umgebung bieten soll.