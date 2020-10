Coronavirus

12 Fälle in Pflege- u. Behinderteneinrichtungen

Sechs Personen in einer Behinderteneinrichtung in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) sowie sechs Personen in einem Pflegeheim in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) sind positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Dienstagnachmittag mit.