Neusiedl am See investiert in Infrastruktur

Der Großteil der 1,8 Millionen Euro fließt in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Eine Millionen Euro lässt sich das die Stadtgemeinde kosten. Eine Investition die sich langfristig gesehen aber auszahlt. Die Umstellung bringt eine Energieeinsparung von rund 50 Prozent – sagte die Neusiedler Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ).

In der Zentralmusikschule, dem Taboki Kindergarten und der Volksschule am Tabor wird in die Sanierung von Fenstern und Rollläden investiert. Alle öffentlichen Kinderspielplätze in Neusiedl am See werden generalsaniert. Durch das Gemeindepaket des Bundes können trotz der Corona-bedingten Verluste wichtige und dringende Investitionen durchgeführt werden, hieß es von der Stadtgemeinde. Die Investitionen wurden mit den Stimmen der SPÖ, der Grünen und der Freiheitlichen im Neusiedler-Gemeinderat beschlossen.