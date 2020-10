25 Neuinfektionen im Burgenland

Einen Anstieg verzeichnete man auch bei den Covid-19-Patienten in den burgenländischen Spitälern. 22 Infizierte werden derzeit stationär behandelt, das sind sieben mehr als am Donnerstag. Vier Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Die Zahl der Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne sank im Vergleich zum Vortag um 20 auf 859. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 1.226 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. 893 Personen gelten als genesen.

Bezirk Oberwart: Zusätzliche Beschränkungen

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart hat – aufgrund der Orange-Schaltung des Bezirks durch die Corona-Ampelkommission – zusätzliche Beschränkungen angekündigt. Wie schon in Neusiedl am See und Güssing sollen Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen in geschlossenen Räumen und mit mehr als 500 Personen im Freiluftbereich untersagt werden. Bei Sportveranstaltungen muss der Gastronomiebereich mit Spielende geschlossen werden. Die entsprechende Verordnung werde voraussichtlich am Montag in Kraft treten. Derzeit sind im Bezirk Oberwart 83 Personen am Coronavirus erkrankt.

Österreichweit 1.163 Neuinfektionen

In ganz Österreich wurden 1.163 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das waren deutlich weniger als der Rekord von 1.552 vom Vortag, geht aus dem täglichen Update von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Die meisten Ansteckungen kamen mit 238 in Oberösterreich hinzu, für Wien wurden 230 ausgewiesen und für Tirol 206. Einen deutlichen Zuwachs gab es von 664 auf 700 Spitalspatienten, fünf weitere Erkrankte starben.