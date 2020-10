Schottland-Legionär Haring feiert Comeback

Seit Anfang 2019 kämpfte Peter Haring abwechselnd mit Leistenproblemen, Schmerzen im Becken und Verletzungen in der Bauchmuskulatur. Nach der bislang letzten Operation Anfang Juni geht es dem Siegendorfer besser, am Dienstag bestritt er nach der langen Pause im schottischen Ligacup sein erstes Spiel über 90 Minuten. „Es war vorher noch nicht geplant, dass ich die ganzen 90 Minuten spielen werden, aber im Laufe des Spiels hat es sich dann so ergeben, und ich war natürlich sehr froh darüber“, erzählte der Legionär ORF-Sportreporter Michael Guttmann.

Peter Haring

Wieder voll im Mannschaftstraining

Drei Operationen musste Haring in den vergangenen zwei Jahren über sich ergehen lassen. Immer wieder gab es Rückschläge bei der Rehabilitation. Inzwischen steht er voll im Mannschaftstraining. Auf dem Weg zur Bestform muss Haring jetzt Spielpraxis sammeln. „Ich fühle mich eigentlich täglich, oder von Woche zu Woche besser, immer fitter. Es es ist aber klar, dass ich nach so langer Zeit noch nicht bei 100 Prozent stehe, aber ich habe auch immer mehr Vertrauen in meinen Körper. Der Trainer sieht das auch und spricht sehr viel mit mir. Ich freue mich derzeit über jede Minute, dich ich an Einsatzzeit bekomme“, so der 27-Jährige.

Ziel: sofortiger Wiederaufstieg

Harings Club, Heart of Midlothian, startet am Freitag in die neue Ligasaison. Der Klub ist ohne Haring in der wegen Corona abgebrochenen und damit verkürzten Saison abgestiegen und spielt jetzt in der 2. Liga. Das Ziel ist klar: „Wir haben nach wie vor eine sehr, sehr gute Mannschaft und das Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg. Und ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir das auch schaffen werden.“ Ob Peter Haring im ersten Ligaspiel am Freitag in der Startformation steht, ist noch offen. Erster Gegner ist der FC Dundee.