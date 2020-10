Doku über „Orgellandschaft Eisenstadt“

Im Großraum Eisenstadt gibt es insgesamt 22 Orgeln – 16 davon allein am Oberberg. Die meisten Instrumente stehen mit Joseph Haydn in Verbindung. Doch die Gründe für das dichte Orgelaufkommen auf so kleinem Raum sind weitreichender.

„Orgellandschaft Eisenstadt“

Es seien verschiedenen Institutionen hier am Werk gewesen, erklärte Dommusikdirektor Thomas Dolezal. Die Stadtpfarrkirche, die natürlich ein Instrument gebraucht habe, andererseits die Kirchen des Fürstenhauses Esterhazy und die Kirchen der drei Orden in Eisenstadt.

Restaurierte Orgel im Martinsdom

Freude am Instrument

Ziel des Films sei es, den Menschen die kulturelle Bedeutung der Orgel im Raum Eisenstadt und die Freude am Instrument näherzubringen, erklärte der Regisseur des Dokumentarfilms, Helmut Schwarz. Zu Wort kommen Historiker, Musikerinnen, Fremdenführerinnen, Orgelbauer und Organistinnen und Organisten. Er sei eingeladen worden, einige Stücke zu spielen und sei im Nachhinein sehr froh, dass er dabei sein durfte, sagte etwa der Organist der Bergkirche Josef Bauer.

Den Film „Orgellandschaft Eisenstadt – Joseph Haydn und sein Erbe“ gibt es ab Ende des Jahres in drei unterschiedlichen Formaten zwischen 45 und drei Minuten.