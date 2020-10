Familienbetrieb setzt auf Hofmolkerei

Die Hofmolkerei steht am Ortsrand von Heiligenbrunn und ist Teil des Bauernhofs der Familie Gasper. Molkerei und Kälberstall wurden innerhalb eines Jahres gebaut. Man habe rund 250.000 Euro in das Projekt investiert, sagte Franz Gasper. Man habe sich aus wirtschaftlichen Gründen für die Molkerei entschieden, um sich ein zweites Standbein aufzubauen. Im Stall der Familie Gasper leben 80 Milchkühe.

Molkerei verarbeitet 200 Liter Milch pro Tag

Derzeit werden in der Hofmolkerei täglich rund 200 Liter Frischmilch verarbeitet. Bisher wurde die Milch zur Gänze an eine Molkerei geliefert, jetzt holt der Milchwagen nur mehr jene Menge, die man nicht für die eigenen Produkte braucht. Die Tochter des Landwirtes, Tina Gasper, ist für die Hofmolkerei zuständig. Man produziere Frischkäse, Schnittkäse, Topfen und Joghurt. Der Großteil der Produkte wird in Gläsern abgefüllt, verkauft wird ab Hof und in Kaufhäusern der Umgebung.

Berlakovich: Regionale Lebensmittel im Trend

Burgenlandweit gibt es nur mehr 83 Milchbauern. Daher sei diese Initiative sehr zu begrüßen, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Dieser Betrieb sei ein Musterbetrieb, weil er in nicht einfachen Zeiten trotzdem investiere und in die Zukunft investiere. Der Trend in Richtung regionale Lebensmittel sei eindeutig stark. Die Hofmolkerei ist auch Teil des Projektes „Lebensmittelautarke Gemeinde Heiligenbrunn“, das 2021 vorgestellt wird.