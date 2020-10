Coronavirus

Fälle in Wohn- und Pflegeheim in Pinkafeld

Im Burgenland sind seit Donnerstag 23 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden, 23 Personen sind im selben Zeitraum genesen, so der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag. Unter den Neuinfektionen sind auch Fälle aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Pinkafeld.