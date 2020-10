Chronik

Ein Jahr „Der Lichtblick“ in Neusiedl am See

Im Burgenland ist seit September des Vorjahres die Frauen- und Familienberatungsstelle „Der Lichtblick“ in Neusiedl am See erste Anlaufstelle für Fachberatungen zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Innerhalb des ersten Jahres gab es knapp 160 Beratungsgespräche, so die Bilanz.