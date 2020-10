Europaabgeordneter Sagartz in Quarantäne

Sagartz habe mit dem Mitarbeiter am Dienstag das letzte Mal persönlichen Kontakt gehabt und sei am Dienstagabend aus Brüssel heimgekehrt. Nachdem der Mitarbeiter am Donnerstag positiv getestet worden sei, habe sich Sagartz umgehend in Heimquarantäne begeben, alle Termine abgesagt und sich bei der zuständigen Gesundheitsbehörde gemeldet.

Ein Test sei bei Sagartz durchgeführt worden. Ergebnis gebe es noch keines. Sagartz weise derzeit keine Symptome auf. Er werde seine Arbeit aus dem Home-Office weiterführen, hieß es.