Chronik

25 Einbrüche geklärt

Die Polizei hat 25 Einbrüche in Nebengebäude und Gartenhütten sowie einen Fahrraddiebstahl in Neusiedl am See und im niederösterreichischen Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) geklärt. DNA-Spuren führten zu einem 35-jährigen Rumänen.