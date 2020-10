Architekturraum: Neue Galerie in Eisenstadt

Viele Jahre war der Architekturraum in der Pfarrgasse in Eisenstadt angesiedelt. Nun befinden sich Büro und Galerie in der Fanny Elßler Gasse, am Rande der Fußgängerzone der Landeshauptstadt. Der Verein möchte zeitgenössische Architektur mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken und daher war die Übersiedelung notwendig, so der Architekt und Architekturraum-Vorstand Tomm Fichtner. „Jetzt haben wir eine wesentlich größere Location, wo man Ausstellungen machen kann und die gleichzeitig eben der Geschäftssitz ist. Das heißt, die Ausstellungen sind tagsüber geöffnet, Donnerstags machen wir sogar eine Öffnungszeit am Abend bis 21.00 Uhr. Wir bieten neben den Ausstellungen einen Platz für Diskussionen und ein Gesprächsforum“, so Fichter.

ORF

Dauerausstellungen und spezielle Ausstellungen

Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Architektur im Burgenland – damit beschäftigt sich der Verein. Angeboten werden Ausstellungen, Exkursionen, Workshops und Publikationen zu baukulturellen Themen. Die Zielgruppe ist breit gefächert, erzählte Architekturraum-Geschäftsführer Heinz Gerbl. „Wir haben natürlich einerseits Fachpublikum aber auch Interessierte, die selbst einmal planen im Burgenland sesshaft zu werden und Haus zu bauen, oder sich in der Region gerne aufhalten. Da gibt es einfach Möglichkeiten, dass man sich informiert und wir haben immer eine Dauerausstellung, die wird laufend erweitert. Dann gibt es im Laufe des Jahres immer zu spezifischen Themen aktuelle Ausstellungen, wie zum Beispiel zu regionalen Materialien oder nächstes Jahr haben wir eine Ausstellung, die sich mit der Bebauung rund um den Neusiedler See beschäftigt“, so Gerbl. In den neuen Räumlichkeiten ist auch eine Architekturbibliothek eingerichtet.