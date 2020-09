Zehn Neuinfektionen im Burgenland

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus des Landes stehen derzeit im Burgenland 601 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit sechs an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Die Zahl der Genesenen steigt auf 612, das sind um zehn mehr als am Sonntag.