Gurgeltests an Schulen gestartet

Eine der Schulen ist die Volksschule Forchtenstein (Bezirk Mattersburg). Der Werkraum der Schule bietet genug Platz und Abstand für das Team, bestehend aus einer Ärztin und zwei Medizinstudenten. Organisatorisch war im Vorfeld einiges zu erledigen. „Es war schon ein großer organisatorischer Aufwand. Wir mussten ja zuerst die Einverständniserklärungen der Eltern einholen, da waren nicht alle einverstanden. Dann haben wir technische Ausrüstungen bekommen, die Tablets, Handscanner, wir haben die medizinisches Ausstattung bekommen und es war schon eine Vorbereitung notwendig“, sagte die Direktorin Silke Teuschl.

ORF

Gurgellösung ist natürliche Salzlösung

Für die Schülerinnen und Schüler ist das Ganze sehr aufregend – auf dem Gang warten sie bis sie an die Reihe kommen. Die Kinder desinfizieren sich die Hände, dann bekommen sie die Gurgellösung. Dabei handelt es sich um eine natürliche Salzlösung, wenn also etwas verschluckt wird, macht das nichts. Die Kinder gurgeln eine Minute lang, danach spucken sie in ein Gefäß und daraus wird die Probe entnommen.

ORF

Testergebnis nach zwei bis drei Tagen

Von den 92 Schülerinnen und Schülern werden 42 getestet, von den zehn Lehrern machen sechs beim Test mit. Es dauert ungefähr zwei bis drei Tage bis das Ergebnis da ist. Insgesamt sollen während des Schuljahres zehn Testungen im Abstand von drei bis fünf Wochen gemacht werden.