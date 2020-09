Wohnflächen in Eisenstadt konstant

Eisenstadt weist mit 79 Quadratmetern die größte Durchschnittsfläche bei Kleinwohnungen im Landeshauptstädtevergleich auf. Mit 64 Quadratmetern sind die verkauften Wohnungen in Innsbruck hingegen am kleinsten.

Abstriche bei Wohnflächen in fast allen Landeshauptstädten

Der Großteil der Käuferinnen und Käufer von Eigentumswohnungen in Österreich suchen Immobilien zwischen 61 und 100 Quadratmetern, so die Studie. Dafür wurden Transaktionen der Jahre 2012 bis 2019 herangezogen. Beim Vergleich der Wunschvorstellungen von Immobiliensuchenden und den tatsächlich gekauften Wohnungen zeigt sich, dass in fast allen Landeshauptstädten Abstriche bei der Wohnfläche gemacht werden. Zumeist waren aber mindestens 50 Prozent der verkauften Wohnungen 60 bis 110 Quadratmeter groß. In Eisenstadt waren es sogar mehr als 70 Prozent.