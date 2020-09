Naherholungsraum Sieggrabener Kogel

Die Kuppe des Sieggrabener Kogels ist bewaldet und auf den Hängen befinden sich Streuobstwiesen und kleine Trockenrasen. Einige Flächen des Kogels wurden nun von der Gemeinde Sieggraben (Bezirk Mattersburg) angekauft um sie einerseits besser schützen zu können und um sie andererseits öffentlich zugänglich zu machen, erklärte Bürgermeister Andreas Gradwohl (SPÖ).

ORF

Bürgermeister: Anreiz nach Sieggraben zu kommen

So soll, ökopädagogisch aufbereitet, eine Basis für Kindergarten- und Volksschulkinder errichtet werden, sagte Gradwohl. „Wir werden einen Wanderweg machen, wir werden Schilder aufstellen. Es gibt noch so viel zu tun bei unserem Wahrzeichen, bei unserem Kogel. Es sollen Aussichtsplattformen entstehen, es soll ein Anreiz für die Bevölkerung sein und über die Grenzen hinaus in das wunderschöne Sieggraben zu kommen und den Sieggrabener Kogel begehen und bestaunen zu können“, so Gradwohl.

ORF

Eisenkopf: Menschen suchen Natur als Rückzugsort

Der Sieggrabener Sattel ist von besonderer landschaftlicher Bedeutung und weist einen hohen Identitätsbezug für die Bevölkerung auf, so Landeshauptmannstellvertreterin und Naturschutzreferentin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Wir merken, dass die Menschen immer mehr diese Natur als Rückzugsort suchen. Gerade die Coronavirus-Pandemie hat uns in den letzten Monaten sehr deutlich gezeigt, wie wichtig auch die Natur für Menschen als Erholungsort ist und genau das soll hier passieren. Genau das soll hier in den nächsten Monaten und Jahren auch geschaffen werden und entstehen und gerade die Naturparke sind hier ganz wichtige Multiplikatoren.“ In das Projekt Naturerlebnis Sieggrabener Kogel wurden inklusive Grundankauf rund 100.000 Euro investiert.