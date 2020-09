Rohr hat 400 Einwohner, rund 200 Häuser und ein 17 Kilometer langes Straßen- und Wegenetz. Das Thema Einführung von Straßenbezeichnungen oder Beibehaltung der bisherigen Hausnummern, ist in Rohr nicht neu, so der Bürgermeister Gernot Kremsner von der Liste Rohr. „Es hat Versuche gegeben im Jahr 2013, im Jahr 2015, bei einer Art Gemeindeversammlung, Bürgerversammlung, wo mehr als ein Viertel der Bevölkerung anwesend war, das auch abzufragen, da hat es immer ein klares ‚Nein‘ gegeben. Das letzte Mal hat es eine schriftliche Befragung im Jahr 2017 gegeben, und auch dort hat die Bevölkerung so entschieden, dass sie das nicht haben will“, so Kremsner.

Rohr: Straßenbezeichnung Ja oder Nein? Eine Umfrage des ORF Burgenland in der Gemeinde zeigt: die Meinungen gehen auseinender

SPÖ-Fraktionen rechnet mit „Ja“ für Straßennamen

Dennoch unternimmt man jetzt einen neuen Anlauf um Klarheit zu schaffen und zwar mit einer Volksbefragung. Diese wurde von den acht Gemeinderäten der Liste Rohr und den drei SPÖ Mandataren einstimmig beschlossen. „Wir haben den Antrag im Gemeinderat zu einer Volksbefragung eingebracht, weil wir endlich herausfinden wollen, wo der Mehrheitswille in der Bevölkerung liegt. Wir glauben, dass es bei einem ‚Ja‘ für Straßenbezeichnungen sein wird. Da wir auch sehr viele entlegene Häuser haben und viele Streusiedlungen, denken wir, dass es der richtige Schritt war diese Volksbefragung einzubringen, um damit die Gemeinde zukunftsfit zu machen“, so SPÖ-Gemeindevorstand Kevin Friedl.

Ergebnisse der Befragung bindend

Die Volksbefragung findet am 11.Oktober statt. 386 Personen sind berechtigt, an der Befragung teilzunehmen. Zu den Kosten einer Straßenbennung, sagte Bürgermeister Kremsner: „Die Kosten wurden abgeschätzt, erstmals für die Straßenbezeichnungshinweisschilder und auch die Hausnummern, mit 7.000 bis 10.000 Euro. Der andere Aufwand natürlich in der Gemeindestube und mein Aufwand ist natürlich jetzt ein anderer, aber das kann man mit Zahlen nicht beziffern“. Die Liste Rohr und die SPÖ Gemeinderatsfraktionen haben bereits klar gestellt: Das Ergebnis der Volksbefragung ist für beide bindend.