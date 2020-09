Umwelt

„Sei keine Dreckschleuder“: Appell an Jugend

Ein sattes Plus von 20 Prozent gibt es heuer beim Müllaufkommen in ganz Österreich und das nur von März bis Mai – so die Zwischenbilanz nach dem Coronavirus-bedingten Lockdown. Einige hundert Tonnen davon landen in Straßengräben. Die Initiative „Sei keine Dreckschleuder“ setzt dem Müll erneut den Kampf an und appelliert an die Jugend.