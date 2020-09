Gleichgewicht im Nationalpark in Gefahr

Viele Salzacken im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel sind derzeit fast oder komplett ausgetrocknet. Zu dieser Jahreszeit ist das grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Das Wasser ist heuer allerdings bereits im Frühjahr verschwunden – und das sei alarmierend, sagte Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. Der Grundwasserspiegel in der Region sinkt zunehmend. Die Salzlacken versteppen dadurch immer mehr.

Wenig Niederschlag und viele Brunnen

Für diese Entwicklung gibt es zwei Ursachen: Einerseits bleiben im Winter große Niederschlagsmengen seit Jahren aus. Andererseits werden in den Sommermonaten Kulturen wie Mais und Zuckerrüben aus mehr als 5.000 Feldbrunnen mit Grundwasser bewässert.

Als man damals auf diese Kulturen gesetzt hat, habe man im Grunde die Naturlandschaft weitgehend unberücksichtigt gelassen – und die ersten Anzeichen, dass sich das System nicht mehr im Gleichgewicht befindet, seien die Salzlacken gewesen, sagte Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner.

Grundwasserstand leicht unter dem Durchschnitt

Josef Kracher ist Winzer und Obmann der Brunnengenossesenchaft Apetlon (Bezirk Neusiedl am See). Der Grundwasserstand sei derzeit etwas tiefer als im Durchschnitt. Kracher sieht eine Hauptursache in den vielen brachliegenden Flächen. Das Gras auf den Wiesen würde das Regenwasser aufnehmen – der Niederschlag gelangt somit nicht mehr in das Grundwasser. Dass die Landwirte mehr Wasser entnehmen als sie dürften, schließt er aus.

Johannes Ehrenfeldner im Gespräch Im „Burgenland heute“-Interview mit Elisabeth Pauer nahm Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner auch zu einer Wasserzuleitung zum See Stellung

Es würden natürlich Jahre vorkommen, wo man einen Monat lang wirklich durchgehend bewässern müsse. Diese seien aber zum Glück noch in der Minderheit – überhaupt, wenn man das heurige Jahr hernehme, wo man zwei Wochen gar nichts bewässern habe müssen, weil es immer wieder Niederschläge gegeben habe. Davon, die Wasserentnahme behördlich zu kontrollieren, hält Kracher nichts. Das wäre ein unnötiger bürokratischer Aufwand.

Fest steht jedenfalls, dass die Versteppung zunimmt. Gab es Mitte des 19. Jahrhunderts noch 130 Salzlacken im Seewinkel, sind es jetzt weniger als 50 und ihre Zahl droht weiter abzunehmen. Um dem entgegenzuwirken, werde es ein Bündel an Maßnahmen brauchen, so Nationalparkdirektor Ehrenfeldner.