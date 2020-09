Etliche Neuinfektionen nach Familienfeiern

Mehrere Coronavirus-Infektionen gibt es nach einer Hochzeit im Südburgenland und nach einer Erstkommunion im Bezirk Neusiedl am See seien positive Testergebnisse im zweistelligen Bereich registriert worden, bestätigte der Koordinationsstab. Die meisten Kontaktpersonen seien bekannt. Am Dienstag wurden burgenlandweit fast 1.000 Tests durchgeführt. Derzeit gibt es im Burgenland 141 aktive Fälle.

643 Fälle österreichweit

Österreichweit wurden Im 24-Stunden-Vergleich 643 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums (Stand: 11.00 Uhr) hervor. 413 Menschen werden derzeit im Spital behandelt, 77 davon auf Intensivstationen – mehr dazu in ORF.at/corona/daten.