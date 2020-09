14 weitere CoV-Infektionen im Burgenland

Während es von Montag auf Dienstag 14 neue Coronavirus-Infizierte gab, haben sich im selben Zeitraum sind zwölf Personen im Burgenland von einer Erkrankung wieder erholt. Aktuell sind landesweit 118 aktive Covid-19-Fälle gemeldet.

518 Menschen in behördlicher Quarantäne

Die Zahl der Genesenen ist auf insgesamt 555 gestiegen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 684. 518 Menschen, um elf mehr als am Montag, stehen im Burgenland derzeit unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Neun an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich in Spitalsbehandlung.