Täglich mehr als 600 Tests im Burgenland

Festgelegt sind diese Regeln in der Teststrategie des Gesundheitsministeriums. Getestet wird in drei Fällen: Bei Symptomen, bei engem Kontakt zu einer anderen infizierten Person oder bei Personen ohne Symptome im Zuge von sogenannten Screening-Testungen, beispielsweise in Unternehmen. Dazu kommen noch freiwillige Tests, die etwa für oder nach Aufenthalten im Ausland teilweise notwendig sind. Freiwillige Tests sind selbst zu bezahlen, behördlich angeordnete zahlt die öffentliche Hand.

ORF

Im Burgenland werden jetzt im September – laut Koordinationsstab des Landes – durchschnittlich 608 Personen pro Tag getestet – und zwar mit dem PCR-Test. Das ist derzeit der einzige Test, der behördlich anerkannt wird. Ist dieser Test positiv, dann gilt eine Person als Coronavirus-Fall und wird in der Statistik vermerkt – egal ob sie Symptome aufweist oder nicht.

Kritik am Testungs-Modus

Das sorgt auch für Kritik, weil so die Coronavirus-Zahlen stark steigen, aber bei weitem nicht alle Menschen auch tatsächlich krank sind und damit das Gesundheitssystem und auch die Wirtschaft belasten. Denn: Jeder positiv Getestete muss zehn Tage in Quarantäne – und auch jede enge Kontaktperson – also etwa Personen aus demselben Haushalt oder Personen die nach einer Risikobewertung der jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaft als solche gelten. Dazu zählen beispielsweise Menschen aus derselben Schulklasse oder Personen mit denen in Innenräumen Sport getrieben oder gesungen wurde.

Quarantäne muss in jedem Fall absolviert werden

Die Quarantäne wird von der Polizei auch überprüft. Die betroffen Menschen werden noch bis zu zweimal getestet, selbst wenn die Tests negativ sind. Aus der Quarantäne „frei testen“ kann man sich laut offizieller Auskunft nicht. Die zehn Tage müssen also in jedem Fall abgesessen werden.